Animated Documentary “Le Clitoris”

Posted on Wednesday, June 21, 2017

Everything you didn’t know you needed to know about the clitoris, assembled into three charming, insightful, and multi-award winning minutes courtesy of Montreal director/animator Lori Malépart-Traversy.

Created during her studies for a BFA in Film Animation at Concordia University, the film combines gouache on paper and 2D digital animation to demystify “the only organ in the human body dedicated exclusively for pleasure.”





School: Mel Hoppenheim School of Cinema, Concordia University (Montreal, Canada)

Director/animator: Lori Malépart-Traversy

© Lori Malépart-Traversy 2016

Awards :

-Winner Best Student International Short Film (Animasivo 2016)

-Winner Best Animated Film (Festival du Film Étudiant de Québec 2017)

-Winner Audience Award – Best Documentary (Chicago Feminist Film Festival 2017)

-Winner Audience Award – Best Short Film (Festival Vues d’en face 2017)

-Winner Audience Award (Festival Womanimation! 2016)

-Prix de la Cinémathèque Québécoise pour l’Excellence en cinéma d’animation (Concordia Awards 2016)

-Honourable Mention for Best Canadian Student Animation (Ottawa Animation Festival 2016)

-Honourable Mention for Audience Award (TAIS 2016)

-Honourable Mention (Cabbagetown Short Film Festival 2016)

-Honourable Mention for Best Sound (Concordia Film Festival 2016)

Festivals selections :

-06/17 : Annecy International Animated Film Festival (Annecy, France)

-06/17 : Animafest Zagreb (Zabreb, Croatia)

-06/17 : Imaginaria Festival (Binéfar, Spain)

-06/17 : Seoul International Women’s Film Festival (Seoul, Korea)

-04/17 : Ciné-club Caserne 45 (Montréal, Canada)

-04/17 : Kyev International Short Film Festival (Kiev, Ukraine)

-04/17 : Festival 48 images secondes (Florac, France)

-04/17 : Festival Vues d’en face (Grenoble, France)

-03/17 : Short Waves Festival (Poznań, Poland)

-03/17 : Festival du Film Étudiant de Québec (Québec, Canada)

-03/17 : Monstra Animation Festival (Lisbon, Portugal)

-03/17 : Glasgow Short Film Festival (Glasgow, Scotland)

-03/17 : Queer Loox (Luxembourg)

-03/17 : Glitoris – Art Gallery Benefit (New York, NY, USA)

-03/17 : Red Dawns International Feminist and Queer Festival (Ljubljana, Slovenia)

-03/17 : Anim!Arte International Student Animation Festival (Rio de Janeiro, Brazil)

-03/17 : Lviv International Short Film Festival Wiz-Art (Lviv, Ukraine)

-03/17 : Court Spira Court : Spécial 8 mars (Québec, Canada)

-03/17 : Ciné-Club Cégep de Jonquière (Jonquière, Canada)

-03/17 : Animac (Catalunya, Spain)

-03/17 : Chicago Feminist Film Festival (Chicago, IL, USA)

-02/17 : Les Rendez-vous du cinéma québécois (Montréal, Canada)

-02/17 : International Film Festival ZOOM – ZBLIŻENIA (Jelenia Góra, Poland)

-02/17 : Les Vidéophages (Toulouse, France)

-01/17 : Festival International de films “Elles Tournent” (Bruxelles, Belgium)

-12/16 : Animateka (Ljubljana, Slovenia)

-12/16 : Equality Festival (Kiev, Ukraine)

-12/16 : International Short & Independent Film Festival (Dhaka, Bangladesh)

-11/16 : Anilogue International Animation Festival (Budapest, Hungary)

-11/16 : Animage International Animation Festival of Pernambuco (Recife, Brazil)

-11/16 : GIRAF Animation Festival (Calgary, Canada)

-11/16 : Les Sommets du cinéma d’animation (Montréal, Canada)

-11/16 : CutOut Fest International Animation and Digital Art (Querétaro, Mexico)

-11/16 : Festival du Court-Métrage d’Auch (Auch, France)

-11/16 : DOK Leipzig (Leipzig, Germany)

-10/16 – 11/16 : Part of the exhibition of Festival Cineffable (Paris, France)

-10/16 : KLIK! Animation Festival (Amsterdam, Netherlands)

-10/16 : Anima Mundi (Rio de Janeiro & São Paulo, Brazil)

-10/16 : Grand Rapids Feminist Film Festival (Grand Rapids, MI, USA)

-10/16 : Tofuzi International Festival of Animated Films (Tbilisi, Georgia)

-10/16 : Anim’est – Creepy Animation Night (Bucharest, Romania)

-10/16 : FAFF – Factual Animation Film Fuss (London, UK)

-09/16 : KROK International Animated Films Festival (Russia)

-09/16 : Animasivo (Mexico City, Mexico)

-09/16 : Libelula Animation Festival (Barcelona, Spain)

-09/16 : Femmes en résistance – Festival féministe de documentaires (Paris, France)

-09/16 : Anima Syros International Animation Festival (Syros, Greece)

-09/16 : Ottawa International Animation Festival (Ottawa, Canada)

-09/16 : Festival International du Film d’animation de Paris (Paris, France)

-09/16 : Milano Film Festival (Milan, Italy)

-09/16 : WFAF – World Festival of Animated Film (Varna, Bulgaria)

-09/16 : Cabbagetown Short Film Festival (Toronto, Canada)

-08/16 : Brand New Blinkers (London, UK)

-07/16 : TAIS Animation Showcase 2016 (Toronto, Canada)

-06/16 : Womanimation! 2016 (Providence, RI, USA)

-06/16 : Art All Night Film Festival (Trenton, NJ, USA)