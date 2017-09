Poland Remembers “The Unconquered” Posted on Sunday, September 17, 2017 · Leave a Comment

Commissioned by the Polish Institute of National Remembrance, “The Unconquered” tells the heroic and little-known story of Poland’s 50-year struggle for independence after invasions by the Nazis and Soviet Russia in 1939.

Carefully rendered in a dark painterly style, the film was directed by Michał Misiński at Juice and produced in collaboration with fellow Warsaw studios Fish Ladder and Platige Image.

Krzysztof Noworyta, the film’s initiator and creative director at Fish Ladder/Platige Image: “The film’s heroes personify the versatility of fighting Poles. He is a soldier who becomes a conspirator, an exile, a flyer, a tank crew member, a spy or a worker. She appears as a special forces operative or a nurse saving Jewish children.

“Each of the heroes is both a symbolic and a historical figure, based on real-life people such as Irena Sandler, Zofia Zawacka or Witold Pilecki.”





Producer:

Instytut Pamięci Narodowej

Script:

Krzysztof Noworyta, Marcin Kobylecki / Fish Ladder, Rafał Pękała / IPN

Director:

Michał Misiński

Project Coordinator / IPN:

Rafał Pękała

Creative Producers:

Krzysztof Noworyta, Marcin Kobylecki/ Fish Ladder

Executive Producer:

Natalia Lasota/ Juice

Music Composer:

Tommy Zee / Hologram

VO:

Sean Bean

Mirosław Zbrojewicz

Postproduction: Juice

History consultants:

Michał Mackiewicz

Dr. Tomasz Ginter

Tadeusz Pamzo

CG supervisor:

Andrzej Sykut

Tomasz Dyrduła

Art Director:

Andrzej Sykut

Selim Sykut

Concept art:

Michał Misiński

Igor Piwowarczyk

Krystian Biskup

Maciej Haraf

Wojciech Magierski

Mikołaj Piszczako

Matte painting:

Krystian Biskup

Igor Piwowarczyk

Michał Misiński

Zuzanna Gałuszka

Storyboard:

Ilona Błaut

Marcin Kuligowski

Layout:

Tomasz Dyrduła

Marcin Orzechowski

Jakub Wrzalik

Krzysztof Marcinowski

Tomasz Dabert

Waldemar Tabaka

Łukasz Walichnowski

Łukasz Gdaniec

Łukasz Świerczyński

Krzysztof Rusinek

Łukasz Kubiński

Mocap:

Łukasz Kubiński

Waldemar Nalepa

Mocap – Actors:

Natalia Lasota

Filip Bartczak

Maciej Tunikowski

Jarosław Ćwirzeń

Michał Misiński

Animation Supervisor:

Błażej Kowalski

Animators:

Błażej Kowalski

Marcin Orzechowski

Jakub Wrzalik

Aleksandra Rafalska

Michał Husiak

Łukasz Dziedziński

Modellers:

Tomasz Stefański

Sebastian Ośka

Tomasz Wróbel

Ali Jalali

Alicja Cygan

Łukasz Kamiński

Robert Walentynowicz

Piotr Koczan

Łukasz Walicki

Andrzej Sykut

Evermotion

Rigging:

Błażej Kowalski

Marcin Orzechowski

Textures:

Andrzej Sykut

Piotr Koczan

Sebastian Ośka

Shading:

Andrzej Sykut

Łukasz Walicki

FX:

Tomasz Dyrduła

Paweł Pojedynek

Selim Sykut

Lighting/Rendering:

Andrzej Sykut

Łukasz Walicki

Jarosław Handrysik

Selim Sykut

Compositing Supervisor:

Selim Sykut

Compositing Artists:

Selim Sykut

Michał Misiński

Bartłomiej Otłowski

Maciej Haraf

Przemysław Czapla

Szymon Jaskuła

Tomasz Potakowski

Paweł Białowąs

VO Narrative:

Krzysztof Noworyta

Rafał Pękała

Marcin Kobylecki

VO text editors:

Dominika Stanios

Tomasz Piekot

Rafał Zarzeczny

Konrad Starczewski

Arkadiusz Cisek

VO translators:

Klaudia Siczek

Edyta Mleczko

E Blake Berry

Russ Williams

Łukasz Pogoda

Sound FX:

Juice Sound

English vo recording:

Catsound